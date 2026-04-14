Ateliers sur les baux commerciaux : Comment négocier mon bail ?, Melun Val de Seine, Vaux-le-Pénil

Ateliers sur les baux commerciaux : Comment négocier mon bail ? Mardi 16 juin, 14h00 Melun Val de Seine Seine-et-Marne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00

Comment négocier mon bail ?

Pas toujours évident, lorsqu’on souhaite se lancer, de comprendre le fonctionnement d’un bail.

Et pourtant, le montant du loyer et les conditions locatives font partie des enjeux déterminants pour la réussite de ton business.

Rejoins-nous en ligne pour des ateliers pratiques et conviviaux qui te donneront toutes les clés pour défendre tes intérêts !

Une super occasion d’échanger, d’apprendre et de poser tes questions depuis chez toi.

Ne rate pas ça !

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Le lien d’accès te sera communiqué ultérieurement par mail après inscription.

Melun Val de Seine Melun Val de Seine Vaux-le-Pénil 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-sur-les-baux-commerciaux-comment-negocier-mon-bail-1981299498134?aff=ebdsoporgprofile »}] https://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-sur-les-baux-commerciaux-comment-negocier-mon-bail-1981299498134?aff=ebdsoporgprofile

Un atelier animé par Rose-Hélène Miel de Audit’act – Organisme de formation & spécialiste du bail commercial.

Réseaux Initiative Nord & Sud Seine-et-Marne