Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand rue Wilson Montpon-Ménestérol
Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand rue Wilson Montpon-Ménestérol vendredi 19 juin 2026.
Montpon-Ménestérol
Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand interprété par les élèves C’est quoi le problème ? Plusieurs tableaux, plusieurs intrigues pour une soirée passionnante. Soirée gratuite sur réservation 06 07 87 81 78 .
rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78
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English :
L’événement Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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