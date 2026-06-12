Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand rue Wilson Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand interprété par les élèves C’est quoi le problème ? Plusieurs tableaux, plusieurs intrigues pour une soirée passionnante. Soirée gratuite sur réservation 06 07 87 81 78 .

rue Wilson Salle Le Lascaux Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers théâtre et chant du collège Jean Rostand Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-09 par Vallée de l’Isle en Périgord