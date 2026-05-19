Chasse aux livres rue de Verdun Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Chasse aux livres

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Chasse aux livres- Dans le cadre de partir en livres, forme une équipe et part à la recherche de livres en ville pour former le nom d’un héros RDV à la médiathèque 06 07 87 81 78 .

rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78

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English : Chasse aux livres

L’événement Chasse aux livres Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord