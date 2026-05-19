Chasse aux livres rue de Verdun Montpon-Ménestérol
Chasse aux livres rue de Verdun Montpon-Ménestérol mercredi 17 juin 2026.
Montpon-Ménestérol
Chasse aux livres
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Chasse aux livres- Dans le cadre de partir en livres, forme une équipe et part à la recherche de livres en ville pour former le nom d’un héros RDV à la médiathèque 06 07 87 81 78 .
rue de Verdun Médiathèque Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 87 81 78
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English : Chasse aux livres
L’événement Chasse aux livres Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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