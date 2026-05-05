Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève
Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève samedi 13 juin 2026.
Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme Samedi 13 juin, 14h00 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Respirer
Partager
Se renforcer
Vous vivez régulièrement des situations de racisme ?
Ça vous pèse? Vous met en colère? Vous décourage ?
Vous êtes conscient.e des conséquences du racisme sur votre santé ?
Lors d’une visite des collections coloniales/décoloniales du Musée d’Ethnographie de Genève, LIKAMBOTE propose un espace sécurisant, accueillant et bienveillant.
C’est quoi LIKAMBOTE ?
Un programme inédit d’actions thérapeutiques en milieu muséal, où chaque participant·e pourra :
– Faire l’expérience d’un lieu permettant l’écoute et le respect de soi,
– Partager ses vécus et ses points de vue en sachant qu’ils seront entendus et valorisés,
– Affirmer et renforcer sa position dans une société majoritairement blanche,
– Être conscient.e de sa capacité à décider et à agir à partir de soi-même
Animation:
Patricia Oguey, thérapeute
Ana Luisa Castillo, médiatrice culturelle
Inscription obligatoire :
Voir lien sur la billetterie. ou par tel 079 773 12 52 ou par mail espacelikambote@gmail.com
Prérequis : compréhension et expression en français.
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.patriciaoguey.com/event-details/atelier-therapeutique-pour-des-personnes-vivant-des-situations-de-racisme-2 »}] [{« link »: « mailto:espacelikambote@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Participer à des ateliers destinés aux personnes vivant des situations de racisme. Exposition permanente. Le samedi 13 juin 2026 de 14h à 17h30.
Graphisme: David Vazquez Garzon
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