Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève

Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme Samedi 13 juin, 14h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Respirer

Partager

Se renforcer

Vous vivez régulièrement des situations de racisme ?

Ça vous pèse? Vous met en colère? Vous décourage ?

Vous êtes conscient.e des conséquences du racisme sur votre santé ?

Lors d’une visite des collections coloniales/décoloniales du Musée d’Ethnographie de Genève, LIKAMBOTE propose un espace sécurisant, accueillant et bienveillant.

C’est quoi LIKAMBOTE ?

Un programme inédit d’actions thérapeutiques en milieu muséal, où chaque participant·e pourra :

– Faire l’expérience d’un lieu permettant l’écoute et le respect de soi,

– Partager ses vécus et ses points de vue en sachant qu’ils seront entendus et valorisés,

– Affirmer et renforcer sa position dans une société majoritairement blanche,

– Être conscient.e de sa capacité à décider et à agir à partir de soi-même

Animation:

Patricia Oguey, thérapeute

Ana Luisa Castillo, médiatrice culturelle

Inscription obligatoire :

Voir lien sur la billetterie. ou par tel 079 773 12 52 ou par mail espacelikambote@gmail.com

Prérequis : compréhension et expression en français.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.patriciaoguey.com/event-details/atelier-therapeutique-pour-des-personnes-vivant-des-situations-de-racisme-2 »}] [{« link »: « mailto:espacelikambote@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Participer à des ateliers destinés aux personnes vivant des situations de racisme. Exposition permanente. Le samedi 13 juin 2026 de 14h à 17h30.

Graphisme: David Vazquez Garzon