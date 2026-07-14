Informations pratiques

Soultz-Haut-Rhin

Ateliers vitrail

7 Rue de l’industrie Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Initiation au vitrail Tiffany ou au vitrail en plomb, au sein d’un groupe de 4 personnes maximum. Projet de 8 à 10 morceaux de verres. De 9h à 12h30 puis 13h30 à 16h30. Atelier sur réservation au 06 11 85 47 95

Le 6 et 20 juillet Initiation au vitrail Tiffany ou au vitrail en plomb, au sein d’un groupe de 4 personnes maximum. C’est un projet de 8 à 10 morceaux de verres au prix de 140€. Atelier sur réservation au 06 11 85 47 95 .

7 Rue de l’industrie Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 85 47 95 camille.terrasse23@orange.fr

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English :

Introduction to Tiffany-style stained glass or leaded stained glass, in a group of up to 4 people. Project featuring 8 %E0 10 pieces of glass. From 9:00 a.m. %E0 12:30 p.m. and then 1:30 p.m. %E0 4:30 p.m. Workshop by reservation at 06 11 85 47 95

L’événement Ateliers vitrail Soultz-Haut-Rhin a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller