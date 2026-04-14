ATERCIOPELADOS + Palenque la Papayera, Alhambra, Genève

ATERCIOPELADOS + Palenque la Papayera Dimanche 27 septembre, 19h30 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T19:30:00+02:00 – 2026-09-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T19:30:00+02:00 – 2026-09-27T22:30:00+02:00

ATERCIOPELADOS

Aterciopelados, mené par Andrea Echeverri et Héctor Buitrago, est un pilier du rock colombien.

En plus de trente ans, 12 albums et 4 Latin Grammys, le groupe mêle rythmes latins et rock engagé. Après « El Dorado Tour » (2024), la tournée 2026 promeut « La Pipa de la Paz – 30 ans », célébrant un de leurs albums iconiques.

Première partie : Palenque la Papayera

Palenque la Papayera est un groupe de musique colombienne et plus particulièrement de musique de banda.

Cette musique née du métissage culturel de la région caraïbe colombienne, façonnée au fil des siècles par les cultures indigènes, afro-descendantes et européennes, est destinée à accompagner la fête, la danse et la vie communautaire, elle s’est toujours jouée en plein air, portée par la joie collective et le partage.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Ouverture des portes : 19h00

Première partie : 19h30

Concert : 20h30

Fin du concert 22h00 – 22h30

Contact (organisation) :

sonoras.geneve@gmail.com

079 949 41 32 (Carla)

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/aterciopelados-NEVBD2P1H4 »}] [{« link »: « mailto:sonoras.geneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Sonoras présente : Aterciopelados + Palenque La Papayera en concert à l’Alhambra, le 27 septembre 2026

@César Calderón