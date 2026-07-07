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AGENDA · Dinard

Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard

lundi 17 août 2026 · Dinard

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Parc de Port Breton
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude

Parc de Port Breton Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-17

Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude

Les lundis, mardis et jeudis de 11 h à 12 h + les lundis et mercredis de 18 h à 19 h

Du 20 juillet au 20 août
RDV au parc de Port-Breton.

Tarif 5€

Réservation au 06 12 43 19 64   .

Parc de Port Breton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 43 19 64 

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English :

L’événement Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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