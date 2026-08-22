Informations pratiques

Dampierre-sous-Brou

Atipik Trail

Circuit des Tonnes Dampierre-sous-Brou Eure-et-Loir

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Un peu atypique comme trail ! Deuxième édition de cet événement proposé par Cross Training du Perche. Le but? Parcourir le circuit de motocross des Tonnes (3,2 km) autant de fois que possible dans le temps imparti de 3h ou 6h en solo ou en relais mais également course parent/enfant non chronométrée.

Course non chronométrée à 10h00, à partir de 6 ans.

Course de 12h00 à 18h00 (format 6h) ou de 15h00 à 18h00 (format 3h) pour effectuer le plus de tours possibles sur une boucle de 3,2 km avec 110 mètres de dénivelé positif, seul ou en relais (duo, trio).

En plus des podiums classiques, les organisateurs ont créé plusieurs challenges afin de rendre l’événement plus dynamique et accessible à tous. Ainsi, tu pourras tenter de remporter la médaille du challenge entreprise, du tour le plus rapide , de la meilleure décoration du stand coureur, ou encore club le plus représenté ! Tu l’as bien compris, cet événement n’a pas fini de te surprendre !

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions sur https://www.finishers.com/course/atipik-trail 45 .

Circuit des Tonnes Dampierre-sous-Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire crosstrainingduperche@gmail.com

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English :

A bit of an unusual trail race! This is the second edition of this event organized by Cross Training du Perche. The goal? To complete as many laps as possible of the Les Tonnes motocross track (3.2 km) within the allotted time of 3 or 6 hours—either solo or as a relay team—as well as a non-timed parent/child race.

L’événement Atipik Trail Dampierre-sous-Brou a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN