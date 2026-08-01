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AGENDA · Dampierre-sous-Brou

Vide-grenier Dampierre-sous-Brou

dimanche 30 août 2026 · Dampierre-sous-Brou

Vide-grenier Dampierre-sous-Brou

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
28160 Dampierre-sous-Brou
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Dampierre-sous-Brou

Vide-grenier

Dampierre-sous-Brou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Vide-grenier de l’Eveil Dampierrois. Restauration sur place. Baptêmes en limousine, exposition de tracteurs.
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Dampierre-sous-Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 39 55 72 

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English :

L’Eveil Dampierrois Yard Sale. Food available on site. Limousine rides for baptisms, tractor exhibition.

L’événement Vide-grenier Dampierre-sous-Brou a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

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