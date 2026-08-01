AGENDA · Dampierre-sous-Brou
Vide-grenier Dampierre-sous-Brou
dimanche 30 août 2026 · Dampierre-sous-Brou
Informations pratiques
Dampierre-sous-Brou
Vide-grenier
Dampierre-sous-Brou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Vide-grenier de l’Eveil Dampierrois. Restauration sur place. Baptêmes en limousine, exposition de tracteurs.
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Dampierre-sous-Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 39 55 72
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English :
L’Eveil Dampierrois Yard Sale. Food available on site. Limousine rides for baptisms, tractor exhibition.
L’événement Vide-grenier Dampierre-sous-Brou a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND CHATEAUDUN
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