Atlanta – Marseille – Paris, à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Raphaël Imbert, saxophone, clarinette basse

Kebbi Williams, saxophone, flûte traversière

CJ Brinson, batterie

Brandon Stephens, basse

Fabien Ottones, clavier, basse

Léna Aubert, contrebasse

Célia Wa, voix

Mike Ladd, voix

Portés par un groove imparable, Raphaël Imbert, Kebbi Williams et leurs invités explorent de nouveaux territoires improvisés, de Marseille à Paris, en passant par Atlanta.

Le vendredi 20 février 2026

de 20h00 à 21h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T20:00:00+02:00_2026-02-20T21:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/28752-atlanta-marseille-paris?itemId=143749



Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

