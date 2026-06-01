ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné samedi 27 juin 2026.

Juvigné

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné

Juvigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

À la découverte du patrimoine naturel Faune & flore locale

À la découverte du patrimoine naturel • Atlas de la Biodiversité .

Juvigné 53380 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

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English :

Discovering our natural heritage Local flora and fauna

L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes de l’Ernée