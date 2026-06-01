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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné samedi 27 juin 2026.

Ville : 53380 Juvigné

Département : Mayenne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Juvigné

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné

Juvigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

À la découverte du patrimoine naturel Faune & flore locale
À la découverte du patrimoine naturel • Atlas de la Biodiversité   .

Juvigné 53380 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62  contact@cpie-mayenne.org

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English :

Discovering our natural heritage Local flora and fauna

L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes de l’Ernée

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