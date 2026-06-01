ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné samedi 27 juin 2026.
Juvigné
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné
Juvigné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
À la découverte du patrimoine naturel Faune & flore locale
À la découverte du patrimoine naturel • Atlas de la Biodiversité .
Juvigné 53380 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org
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English :
Discovering our natural heritage Local flora and fauna
L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • À la découverte du patrimoine naturel faune & flore locale Juvigné Juvigné a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes de l’Ernée
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