ATLAS DE LA BIODIVERSITE Fay-de-Bretagne
ATLAS DE LA BIODIVERSITE Fay-de-Bretagne mercredi 10 juin 2026.
Fay-de-Bretagne
ATLAS DE LA BIODIVERSITE
Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17
Animations de l’Atlas de la biodiversité communale
Vendredi 5 juin de 17h à 19 h sur le site des étangs animation Bretagne Vivante Au plaisir des 5 sens Balade sensorielle/plantes
Mercredi 10 juin de 14h à 16 h sur le site des étangs à côté de la chapelle animation LPO44 A la découverte de la mare
Mercredi 17 juin de 17h à 19h30 sur le site des étangs animation Bretagne Vivante A la découverte des reptiles
Autres dates Dans le cadre du week-end de la biodiversité en Erdre & Gesvres les 27 et 28 juin 2026
Samedi 27 juin de 9h à 11 h sur le site des étangs animation A la découverte des oiseaux
Samedi 27 juin de 22 h à 2h au Domaine du Thiémay animation A la découverte des papillons de nuit
Tout le mois de juin Enquête Chauves-souris au printemps
PLUS D’INFORMATIONS PROCHAINE
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Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@faydebretagne.fr
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English :
Atlas of Communal Biodiversity events
L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITE Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays Erdre Canal Forêt
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