Fay-de-Bretagne

ATLAS DE LA BIODIVERSITE

Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-17

Animations de l’Atlas de la biodiversité communale

Vendredi 5 juin de 17h à 19 h sur le site des étangs animation Bretagne Vivante Au plaisir des 5 sens Balade sensorielle/plantes

Mercredi 10 juin de 14h à 16 h sur le site des étangs à côté de la chapelle animation LPO44 A la découverte de la mare

Mercredi 17 juin de 17h à 19h30 sur le site des étangs animation Bretagne Vivante A la découverte des reptiles

Autres dates Dans le cadre du week-end de la biodiversité en Erdre & Gesvres les 27 et 28 juin 2026

Samedi 27 juin de 9h à 11 h sur le site des étangs animation A la découverte des oiseaux

Samedi 27 juin de 22 h à 2h au Domaine du Thiémay animation A la découverte des papillons de nuit

Tout le mois de juin Enquête Chauves-souris au printemps

PLUS D’INFORMATIONS PROCHAINE

MENT SUR FAYDEBRETAGNE.FR .

Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@faydebretagne.fr

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English :

Atlas of Communal Biodiversity events

L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITE Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays Erdre Canal Forêt