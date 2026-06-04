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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume Saint-Germain-le-Guillaume

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume Saint-Germain-le-Guillaume jeudi 9 juillet 2026.

Ville : 53240 Saint-Germain-le-Guillaume

Département : Mayenne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Germain-le-Guillaume

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume

Saint-Germain-le-Guillaume Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :
2026-07-09

À la découverte des chauves-souris
Sortie nocturne autour des chiroptères • Atlas de la Biodiversité   .

Saint-Germain-le-Guillaume 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62  contact@cpie-mayenne.org

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English :

Discovering bats

L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume Saint-Germain-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes de l’Ernée