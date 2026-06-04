ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume Saint-Germain-le-Guillaume
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume Saint-Germain-le-Guillaume jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Germain-le-Guillaume
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume
Saint-Germain-le-Guillaume Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
À la découverte des chauves-souris
Sortie nocturne autour des chiroptères • Atlas de la Biodiversité .
Saint-Germain-le-Guillaume 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org
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English :
Discovering bats
L’événement ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ • Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris Saint Germain le Guillaume Saint-Germain-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-04 par Communauté de communes de l’Ernée