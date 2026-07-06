ATOMIC GIRLS boulevard du Front de Mer Portiragnes
lundi 6 juillet 2026 · boulevard du Front de Mer · Portiragnes
Informations pratiques
Portiragnes
ATOMIC GIRLS
boulevard du Front de Mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-24
ATOMIC GIRLS
Duo de chanteuses pour un répertoire généraliste et dansant.
Juillet Place du Languedoc
Août Place du Bicentenaire
.
boulevard du Front de Mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51 portiragnesplage@capdagde.com
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English : ATOMIC GIRLS
ATOMIC GIRLS
A singing duo with a diverse, danceable repertoire.
July Place du Languedoc
August Place du Bicentenaire
L’événement ATOMIC GIRLS Portiragnes a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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