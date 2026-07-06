lundi 6 juillet 2026 · boulevard du Front de Mer · Portiragnes

Informations pratiques

Portiragnes

ATOMIC GIRLS

boulevard du Front de Mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-24

ATOMIC GIRLS

Duo de chanteuses pour un répertoire généraliste et dansant.

Juillet Place du Languedoc

Août Place du Bicentenaire

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boulevard du Front de Mer PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 92 51 portiragnesplage@capdagde.com

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English : ATOMIC GIRLS

ATOMIC GIRLS

A singing duo with a diverse, danceable repertoire.

July Place du Languedoc

August Place du Bicentenaire

L’événement ATOMIC GIRLS Portiragnes a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34