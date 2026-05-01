ATP RACE COURSE D’OBSTACLES Saint-Chinian
ATP RACE COURSE D’OBSTACLES Saint-Chinian samedi 30 mai 2026.
Saint-Chinian
ATP RACE COURSE D’OBSTACLES
32 Avenue de Saint-Pons Saint-Chinian Hérault
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Plonge dans l’ATP Race à Saint-Chinian 5 km ou 9 km entre paysages magnifiques, passage au Moulin et à la Croix, obstacles fun et défis sportifs… avant de finir en beauté avec une soirée à la salle ATP Fitness !
Plonge dans l’ATP Race à Saint-Chinian 5 km ou 9 km entre paysages magnifiques, passage au Moulin et à la Croix, obstacles fun et défis sportifs… avant de finir en beauté avec une soirée à la salle ATP Fitness !
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32 Avenue de Saint-Pons Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 64 79 22 97 contact@atpfitness.fr
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English : ATP RACE COURSE D’OBSTACLES
Dive into the ATP Race in Saint-Chinian: 5 km or 9 km of magnificent scenery, passing by the Moulin and the Croix, fun obstacles and sporting challenges? before finishing off with an evening in the ATP Fitness room!
L’événement ATP RACE COURSE D’OBSTACLES Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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