LES MUSICALES D’HIVER ACOUSTIC TROVA

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

2026-05-19

Acoustic Trova Project Quartet Musique Cubaine

Avec “ L’acoustic Trova Project “, Raphaël Lemonnier explore un nouveau style en mêlant blues et vieilles chansons cubaines.

Il revisite la trova cubaine, fusionnant musique cubaine avec le jazz et le blues des années 30-50.

Le piano jazz de Lemonnier dialogue avec la guitare de Dano Haider, tout en mettant en avant les voix d’Eliène Castillo et Clara Tudela. » .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

English :

Acoustic Trova Project Quartet Cuban music

German :

Acoustic Trova Project Quartet Kubanische Musik

Italiano :

Quartetto Acoustic Trova Project Musica cubana

Espanol :

Acoustic Trova Project Quartet Música cubana

