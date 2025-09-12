WHY NOTES TRIO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian
WHY NOTES TRIO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian dimanche 10 mai 2026.
WHY NOTES TRIO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Folk Songs … un parcours musical à travers différents pays et continents (France, Irlande, Ecosse Italie, Espagne, Bulgarie, U.S.A , Argentine,… ). L’essence même de la musique nous arrive du répertoire traditionnel. L’étude et la culture en ont fait de la musique savante (Bartok, Beethoven, Brahms, Britten …). Jacques Lesburguères en a fait son miel, dans des arrangements pour soprano,
Folk Songs … un parcours musical à travers différents pays et continents (France, Irlande, Ecosse Italie, Espagne, Bulgarie, U.S.A , Argentine,… ). L’essence même de la musique nous arrive du répertoire traditionnel. L’étude et la culture en ont fait de la musique savante (Bartok, Beethoven, Brahms, Britten …). Jacques Lesburguères en a fait son miel, dans des arrangements pour soprano, flûtes et harpe.. De splendides mélodies qui touchent à l’âme et au cœur …
Une collation conviviale est servie à l’issue du concert (7€). .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
« Folk Songs? a musical journey through different countries and continents (France, Ireland, Scotland, Italy, Spain, Bulgaria, U.S.A., Argentina, etc.). The very essence of the music comes from the traditional repertoire. Study and culture have turned it into learned music (Bartok, Beethoven, Brahms, Britten?). Jacques Lesburguères has made the most of it, in arrangements for soprano,
German :
« Folk Songs » ist eine musikalische Reise durch verschiedene Länder und Kontinente (Frankreich, Irland, Schottland, Italien, Spanien, Bulgarien, U.S.A., Argentinien,? ). Die Essenz der Musik kommt aus dem traditionellen Repertoire. Das Studium und die Kultur haben sie zu gelehrter Musik gemacht (Bartok, Beethoven, Brahms, Britten?). Jacques Lesburguères hat sie in seinen Arrangements für Sopran zu
Italiano :
« Folk Songs » è un viaggio musicale attraverso diversi Paesi e continenti (Francia, Irlanda, Scozia, Italia, Spagna, Bulgaria, Stati Uniti, Argentina, ecc.) L’essenza stessa della musica proviene dal repertorio tradizionale. Lo studio e la cultura l’hanno trasformata in musica colta (Bartok, Beethoven, Brahms, Britten?). Jacques Lesburguères l’ha fatta sua, in arrangiamenti per soprano,
Espanol :
« Folk Songs » es un viaje musical por diferentes países y continentes (Francia, Irlanda, Escocia, Italia, España, Bulgaria, EE.UU., Argentina, etc.). La esencia misma de la música procede del repertorio tradicional. El estudio y la cultura la han convertido en música culta (Bartok, Beethoven, Brahms, Britten…). Jacques Lesburguères la ha hecho suya, en arreglos para soprano,
L’événement WHY NOTES TRIO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN