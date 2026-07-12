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AGENDA · Gouville-sur-Mer

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer

samedi 12 septembre 2026 · Gouville-sur-Mer

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place René K'Dual
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Attelages des Grandes Marées

Place René K’Dual Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc.   .

Place René K’Dual Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 75 40 20 55  agmg50@orange.fr

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English : Attelages des Grandes Marées

L’événement Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Coutances Tourisme

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