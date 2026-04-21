Vide-greniers Gouville-sur-Mer
Vide-greniers Gouville-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Gouville-sur-Mer
Vide-greniers
rond point de la Mer Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 06:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vide-greniers à Gouville-sur-Mer
6h à 17h au rond point de la Mer. Organisé par le club de foot de Gouville ESG, 2,50€/m2. Sans réservation, Restauration et buvette sur place. .
rond point de la Mer Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 29 40 64 69
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme
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