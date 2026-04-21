Gouville-sur-Mer

Vide-greniers

rond point de la Mer Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 06:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Vide-greniers à Gouville-sur-Mer

6h à 17h au rond point de la Mer. Organisé par le club de foot de Gouville ESG, 2,50€/m2. Sans réservation, Restauration et buvette sur place. .

rond point de la Mer Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 29 40 64 69

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-21 par Coutances Tourisme