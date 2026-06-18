[Vernissage] Photographie, Jean-Jacques Julien Bords de mer Médiathèque Gouville-sur-Mer

Gouville-sur-Mer

[Vernissage] Photographie, Jean-Jacques Julien Bords de mer

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 11:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Exposition de photographie de Jean-Jacques Julien Bords de mer à la médiathèque de Gouville-sur-Mer.

Vernissage le vendredi 31 juillet à 11h30. .

Médiathèque 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90

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English : [Vernissage] Photographie, Jean-Jacques Julien Bords de mer

L’événement [Vernissage] Photographie, Jean-Jacques Julien Bords de mer Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme