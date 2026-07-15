UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gouville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer

jeudi 30 juillet 2026 · Gouville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Rue du Bord du Moulin
Ville
50560 Gouville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Gouville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > L’Artisane

5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 11:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Formée auprès d’un maître artisan d’art durant 5 ans, Juliette a obtenu le titre d’Artisan d’Art en 2020. Ses compétences et son savoir-faire lui permettent de réaliser vos fauteuils de manière traditionnelle et de respecter au mieux les savoir-faire ancestraux. Elle aime jouer avec les matières, leur donner forme et volume. Venez visiter son atelier !   .

5 Rue du Bord du Moulin Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 6 66 63 36 72  contact@l-artisane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Visites du Jeudi > L’Artisane

L’événement Les Visites du Jeudi > L’Artisane Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Gouville-sur-Mer (Manche)