Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle Jean Bailly, La Drenne

Informations pratiques

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Mercredi 11 novembre, 18h30 Salle Jean Bailly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:30:00+01:00

Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans

Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise

Salle Jean Bailly La Drenne La Drenne 60790 Oise Hauts-de-France

Christel Delpeyroux