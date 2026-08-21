AGENDA · La Drenne
Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle Jean Bailly, La Drenne
mercredi 11 novembre 2026 · Salle Jean Bailly · La Drenne
Informations pratiques
Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Mercredi 11 novembre, 18h30 Salle Jean Bailly Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:30:00+01:00
Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise
Salle Jean Bailly La Drenne La Drenne 60790 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux