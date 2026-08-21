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Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle Jean Bailly, La Drenne

mercredi 11 novembre 2026 · Salle Jean Bailly · La Drenne

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle Jean Bailly, La Drenne

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Lieu
Salle Jean Bailly
Adresse
La Drenne
Ville
60790 La Drenne
Département
Oise

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Mercredi 11 novembre, 18h30 Salle Jean Bailly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T19:30:00+01:00

Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise

Salle Jean Bailly La Drenne La Drenne 60790 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux

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