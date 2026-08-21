AGENDA · Amblainville
Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle polyvalente, Amblainville
dimanche 15 novembre 2026 · Salle polyvalente · Amblainville
Informations pratiques
Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Dimanche 15 novembre, 15h00 Salle polyvalente Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00
Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Ois
Salle polyvalente Amblainville Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux