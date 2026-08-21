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AGENDA · Amblainville

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle polyvalente, Amblainville

dimanche 15 novembre 2026 · Salle polyvalente · Amblainville

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle polyvalente, Amblainville

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Amblainville
Ville
60110 Amblainville
Département
Oise

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Dimanche 15 novembre, 15h00 Salle polyvalente Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Ois

Salle polyvalente Amblainville Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux