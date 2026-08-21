Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux, Salle polyvalente, Amblainville

Informations pratiques

Attention danger, contes pour grands froussards et petits courageux Dimanche 15 novembre, 15h00 Salle polyvalente Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00

Spectacle jeune public et familial à partir de 6 ans

Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Ois

Salle polyvalente Amblainville Amblainville 60110 Oise Hauts-de-France

Christel Delpeyroux