Saint-Germain-des-Bois

Au Bar Communal de Saint-Germain-des-Bois

Place de l’Église Saint-Germain-des-Bois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

À Saint-Germain-des-Bois, le mois de juin rime avec convivialité et bonne humeur au bar communal !

À Saint-Germain-des-Bois, l’été débute dans une ambiance conviviale au bar communal ! Deux rendez-vous festifs vous attendent en juin une soirée karaoké dansant le vendredi 6 juin à partir de 18h, puis une journée festive le samedi 21 juin dès 11h. Un food-truck Tacos Maison sera présent lors des deux animations pour régaler petits et grands.

Organisés par le Conseil municipal pour soutenir la sauvegarde de la Licence IV, ces rendez-vous invitent habitants et visiteurs à partager de chaleureux moments au cœur du Sud Berry, dans une ambiance simple et authentique. .

Place de l’Église Saint-Germain-des-Bois 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 30 98

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English :

In Saint-Germain-des-Bois, June rhymes with conviviality and good humour at the communal bar!

L’événement Au Bar Communal de Saint-Germain-des-Bois Saint-Germain-des-Bois a été mis à jour le 2026-06-02 par PIT LE DUNOIS