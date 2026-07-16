Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre !, Parc et Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé

Informations pratiques

Au Bois Cornillé, la promenade est un art de vivre ! 18 – 20 septembre Parc et Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine

Adulte : 6€ – Mineur accompagné : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le Bois Cornillé : un parc de la Belle époque à découvrir librement.

Quand le paysage devient jardin, quand le jardin se fait paysage

Au cours de votre déambulation dans le vaste domaine, guidé par le plan documenté, vous apprécierez l’esprit troubadour du château néogothique, les perspectives des jardins, les carrefours au milieu des buis et futaies, le calme de l’étang muré.

Parc et Château du Bois Cornillé 17 rue du château, 35450, Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ http://fb.me/boiscornille Le Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque

Au cœur du bocage vitréen, Denis Bühler et Edouard André, célèbres paysagistes du XIXème siècle, ont conçu un parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures.

Le parc, bien conservé et entretenu, est labellisé Jardin Remarquable.

Le Bois Cornillé : un parc de la Belle époque à découvrir librement.

©Emmanuel Taillard