Visite guidée du Parc du Bois Cornillé., Parc et Château du Bois Cornillé, Val-d’Izé

Informations pratiques

Visite guidée du Parc du Bois Cornillé. 19 et 20 septembre Parc et Château du Bois Cornillé Ille-et-Vilaine

La visite guidée est incluse dans le tarif d’entrée : Adulte 6€ – Mineur accompagné : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Avec la propriétaire comprendre l’histoire et l’esthétique d’un parc paysager de la Belle époque.

Face aux menaces paysagères et climatiques, comment maintenir, raviver, résister et réimaginer ?

Parc et Château du Bois Cornillé 17 rue du château, 35450, Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ http://fb.me/boiscornille [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/histoire-et-esthetique-dun-parc-paysager »}, {« type »: « email », « value »: « boiscornille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 79 11 32 »}] Le Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque

Au cœur du bocage vitréen, Denis Bühler et Edouard André, célèbres paysagistes du XIXème siècle, ont conçu un parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures.

Le parc, bien conservé et entretenu, est labellisé Jardin Remarquable.

Avec la propriétaire comprendre l’histoire et l’esthétique d’un parc paysager de la Belle époque.

©Emmanuel Taillard