Canet

AU BORD DE L’HÉRAULT

Canet Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Baladez-vous à l’ombre des arbres qui longent le fleuve Hérault, et soyez attentifs aux animaux qui peuplent cet espace naturel recherche de traces de loutres et de castors, écoute des oiseaux, pêche des petites bêtes de l’eau. Sur la plage au sable d’une couleur si particulière, pique-nique et activités autour des galets vous sont proposés, pour mieux connaître ce fleuve capricieux.

Baladez-vous à l’ombre des arbres qui longent le fleuve Hérault, et soyez attentifs aux animaux qui peuplent cet espace naturel recherche de traces de loutres et de castors, écoute des oiseaux, pêche des petites bêtes de l’eau. Sur la plage au sable d’une couleur si particulière, pique-nique et activités autour des galets vous sont proposés, pour mieux connaître ce fleuve capricieux, comme en témoignent les vestiges d’une église.

Distance: 5 km

Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche, pique-nique tiré du sac, lampe torche.

Par l’association Demain la terre ! .

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AU BORD DE L’HÉRAULT

A family walk that takes you from the banks of the Hérault to a workshop at the Canet library.

Geology can be read in the landscape and beneath our feet, but why not explore the multicolored pebbles of the rivers?

L’événement AU BORD DE L’HÉRAULT Canet a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OT DU CLERMONTAIS