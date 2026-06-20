Canet

CANESTIVALES RECTO-VERSO

Avenue du Pont Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez assister à un spectacle musical intergénérationnel de recto-verso.

Venez assister à un spectacle musical intergénérationnel de recto-verso.

Un véritable concert live des 30 chansons préférées des français.

Gratuit. .

Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CANESTIVALES RECTO-VERSO

Come see %E0 an intergenerational musical performance by Recto-Verso.

L’événement CANESTIVALES RECTO-VERSO Canet a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS