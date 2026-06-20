CANESTIVALES RECTO-VERSO Canet
CANESTIVALES RECTO-VERSO Canet mardi 11 août 2026.
Canet
CANESTIVALES RECTO-VERSO
Avenue du Pont Canet Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Venez assister à un spectacle musical intergénérationnel de recto-verso.
Venez assister à un spectacle musical intergénérationnel de recto-verso.
Un véritable concert live des 30 chansons préférées des français.
Gratuit. .
Avenue du Pont Canet 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 91 40
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English : CANESTIVALES RECTO-VERSO
Come see %E0 an intergenerational musical performance by Recto-Verso.
L’événement CANESTIVALES RECTO-VERSO Canet a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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