Au Café Tric’Othe Médiathèque Cerisiers
Au Café Tric’Othe Médiathèque Cerisiers mercredi 14 janvier 2026.
Au Café Tric’Othe
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-25 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-17
La médiathèque vous accueille une fois par mois pour pratiquer des activités autour du fil tricot, crochet, macramé, broderie… L’occasion de découvrir de nouvelles techniques et de partager ses savoir-faire et ses idées. .
Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au Café Tric’Othe
L’événement Au Café Tric’Othe Cerisiers a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Sens et Sénonais