Au charbon… les familles ! La cour Faymoreau

Au charbon… les familles !

La cour Centre Minier Faymoreau Vendée

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-26 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-04 2026-03-05

Une mine d’activités en famille, chaque mercredi et jeudi des vacances !

Les mercredis et jeudis … Au charbon… les familles au Centre Minier Minier de Faymoreau

11 et 12 février atelier maquette Ma belle berline

En famille, assemblez et peignez votre berline de mine en carton plume et balsa !

Un moment complice pour découvrir l’univers minier, créer ensemble un objet emblématique… et repartir avec votre souvenir de la mine.

Sur inscription, nombre de participants limité

18 et 19 février atelier vitrail en famille

En famille, devenez artistes et créez votre propre vitrail coloré sur une grande plaque de verre.

Laissez libre cours à votre imagination pour une création lumineuse et unique, à l’image de cette œuvre exceptionnelle !

Sur inscription, nombre de participants limité

25 et 26 février atelier maquette Ma belle berline

En famille, assemblez et peignez votre berline de mine en carton plume et balsa !

Un moment complice pour découvrir l’univers minier, créer ensemble un objet emblématique… et repartir avec votre souvenir de la mine.

Sur inscription, nombre de participants limité

4 et 5 mars atelier vitrail en famille

En famille, devenez artistes et créez votre propre vitrail coloré sur une grande plaque de verre.

Laissez libre cours à votre imagination pour une création lumineuse et unique, à l’image de cette œuvre exceptionnelle !

Sur inscription, nombre de participants limité .

La cour Centre Minier Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48 accueil@centreminier-vendee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wealth of family activities every Wednesday and Thursday of the vacations!

L’événement Au charbon… les familles ! Faymoreau a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin