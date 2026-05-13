Au cœur de la poterie : visite libre et découverte, Musée de la poterie, Betschdorf

Au cœur de la poterie : visite libre et découverte Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la poterie Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Parcourez librement le musée de la poterie et laissez-vous guider par les collections qui retracent l’histoire et l’évolution de cet artisanat ancestral. Des objets du quotidien aux pièces décoratives, découvrez la diversité des formes et des techniques céramiques. Une visite sans contrainte pour explorer à votre rythme.

Musée de la poterie 2 Rue de Kuhlendorf, 67660 Betschdorf, France Betschdorf 67660 Betschdorf Bas-Rhin Grand Est 33388544807 https://www.betschdorf.com/vie-culturelle-et-associative/musee-de-la-poterie Riche collection de poteries de grès au sel, la couleur dominante étant le « gris et bleu » typique de Betschdorf : poterie vernissée à Soufflenheim, poterie de grès de Betschdorf, anciens centres potiers d’Alsace et de Rhénanie. Informations sur les techniques et les hommes : de véritables dynasties de potiers ont animé la scène et transmis leur savoir-faire jusqu’à nos jours

Parcourez librement le musée de la poterie et laissez-vous guider par les collections qui retracent l’histoire et l’évolution de cet artisanat ancestral. Des objets du quotidien aux pièces découvrez…

©glassen sebastien