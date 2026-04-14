Le Jardin à travers les Yeux, Le Jardin d’Elisabeth et Didier, Betschdorf

Le Jardin à travers les Yeux 6 et 7 juin Le Jardin d’Elisabeth et Didier Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

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Expositions

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Le Jardin d’Elisabeth et Didier 11 rue du Stade, 67660 Betschdorf Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)6 67 68 10 27 https://www.facebook.com/LeJardindElisabethetdeDidier/ Le Jardin d’Elisabeth et Didier est un jardin d’ornement sur un espace de 2.000 m², devenu au fil des ans un véritable lieu de vie pour ses propriétaires. Porté par ses ambiances multiples, il invite à la fois au repos et à la découverte. Quelques-uns des grands arbres à l’arrière de la demeure familiale des années 30 étaient déjà en place, lorsqu’en 2017, Elisabeth et Didier ont entrepris de remanier l’espace au gré de leurs envies.

Aujourd’hui, les vivaces s’épanouissent aux côtés de nouveaux arbres et arbustes, en dialogue avec des petits bassins et des objets détournés avec créativité ou encore des fragments d’arbres magnifiés et revisités qui rythment la promenade tandis qu’ici et là, un banc invite à s’arrêter un instant pour laisser le regard se perdre dans la lente respiration du jardin. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Stationnement gratuit à proximité.

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© Elisabeth Picart