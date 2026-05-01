Au cœur de l’Art du thé Tropical Parc Saint-Jacut-les-Pins
Au cœur de l’Art du thé Tropical Parc Saint-Jacut-les-Pins jeudi 14 mai 2026.
Saint-Jacut-les-Pins
Au cœur de l’Art du thé
Tropical Parc Lieu-dit Laugarel Saint-Jacut-les-Pins Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-14
À l’occasion du pont de l’Ascension, embarquez pour une expérience unique au Tropical Parc…
Du jeudi 14 au dimanche 17 mai
Animation exceptionnelle autour du thé
Partez à la découverte d’un univers fascinant, entre tradition et évasion, guidés par
Chi Ching Daniel-Siu, professeur et maître de thé
Jean-Claude Daniel, médiateur culturel
Au programme
• L’histoire du thé et ses origines
• La cérémonie du thé un véritable art de vivre
• Les traditions et la culture chinoise
• Échanges, projections et dégustations
• Un moment de détente, de découverte et de voyage
Laissez-vous transporter par les arômes et les bienfaits du thé relaxation, dépaysement et sérénité au rendez-vous…
À ne pas manquer
Découvrez les thés exclusifs du parc, créés en collaboration avec @teaetcie , disponibles uniquement sur place !
Et prolongez l’expérience dans le Jardin des 3 Rêves, au cœur de l’espace chinois, où vous pourrez observer de véritables arbustes de thé…
Une parenthèse hors du temps, entre nature, culture et bien-être. .
Tropical Parc Lieu-dit Laugarel Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 91 98
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L’événement Au cœur de l’Art du thé Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56