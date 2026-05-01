Au cœur de l’Art du thé Tropical Parc Saint-Jacut-les-Pins

Saint-Jacut-les-Pins

Au cœur de l’Art du thé

Tropical Parc Lieu-dit Laugarel Saint-Jacut-les-Pins Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

À l’occasion du pont de l’Ascension, embarquez pour une expérience unique au Tropical Parc…

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai

Animation exceptionnelle autour du thé

Partez à la découverte d’un univers fascinant, entre tradition et évasion, guidés par

Chi Ching Daniel-Siu, professeur et maître de thé

Jean-Claude Daniel, médiateur culturel

Au programme

• L’histoire du thé et ses origines

• La cérémonie du thé un véritable art de vivre

• Les traditions et la culture chinoise

• Échanges, projections et dégustations

• Un moment de détente, de découverte et de voyage

Laissez-vous transporter par les arômes et les bienfaits du thé relaxation, dépaysement et sérénité au rendez-vous…

À ne pas manquer

Découvrez les thés exclusifs du parc, créés en collaboration avec @teaetcie , disponibles uniquement sur place !

Et prolongez l’expérience dans le Jardin des 3 Rêves, au cœur de l’espace chinois, où vous pourrez observer de véritables arbustes de thé…

Une parenthèse hors du temps, entre nature, culture et bien-être. .

Tropical Parc Lieu-dit Laugarel Saint-Jacut-les-Pins 56220 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 91 98

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English :

L’événement Au cœur de l’Art du thé Saint-Jacut-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56