Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Rue du Clos Devant Le Latet
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Rue du Clos Devant Le Latet jeudi 30 juillet 2026.
Le Latet
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
Rue du Clos Devant GAEC des Chemins Verts Le Latet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Visite de la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché exposants, karaoké, repas auprès des exposants. Musique. .
Rue du Clos Devant GAEC des Chemins Verts Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 82 41 gaecdescheminsverts@orange.fr
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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Le Latet a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)