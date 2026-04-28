Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Rue du Clos Devant Le Latet

Le Latet

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

Rue du Clos Devant GAEC des Chemins Verts Le Latet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Visite de la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché exposants, karaoké, repas auprès des exposants. Musique. .

Rue du Clos Devant GAEC des Chemins Verts Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 82 41 gaecdescheminsverts@orange.fr

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Le Latet a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)