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Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Rue du Clos Devant Le Latet

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Rue du Clos Devant Le Latet jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Rue du Clos Devant

Adresse : GAEC des Chemins Verts

Ville : 39300 Le Latet

Département : Jura

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Latet

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

Rue du Clos Devant GAEC des Chemins Verts Le Latet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Visite de la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché exposants, karaoké, repas auprès des exposants. Musique.   .

Rue du Clos Devant GAEC des Chemins Verts Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 92 82 41  gaecdescheminsverts@orange.fr

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Le Latet a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)