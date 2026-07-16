Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES CHEMINS VERTS, GAEC des Chemins verts, Le Latet (39), Le Latet

vendredi 31 juillet 2026 · GAEC des Chemins verts, Le Latet (39) · Le Latet

Informations pratiques

Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES CHEMINS VERTS Vendredi 31 juillet, 17h00 GAEC des Chemins verts, Le Latet (39) Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T17:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T17:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Visite de la ferme. Assistez à la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché de producteurs et artisans, repas auprès des exposants. Animation musicale.

GAEC des Chemins verts, Le Latet (39) rue du clos devant 39300 LE LATET Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0684928241 »}, {« type »: « email », « value »: « gaecdescheminsverts@orange.fr »}]

Visite de la ferme. Assistez à la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché de producteurs et artisans, repas auprès des exposants. Animation musicale.

CA39