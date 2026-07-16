UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Latet

Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES CHEMINS VERTS, GAEC des Chemins verts, Le Latet (39), Le Latet

vendredi 31 juillet 2026 · GAEC des Chemins verts, Le Latet (39) · Le Latet

Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES CHEMINS VERTS, GAEC des Chemins verts, Le Latet (39), Le Latet

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
GAEC des Chemins verts, Le Latet (39)
Adresse
rue du clos devant 39300 LE LATET
Ville
39300 Le Latet
Département
Jura
Tarif
Entrée libre

Au Coeur de nos Fermes Jurassiennes – GAEC DES CHEMINS VERTS Vendredi 31 juillet, 17h00 GAEC des Chemins verts, Le Latet (39) Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T17:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T17:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Visite de la ferme. Assistez à la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché de producteurs et artisans, repas auprès des exposants. Animation musicale.

GAEC des Chemins verts, Le Latet (39) rue du clos devant 39300 LE LATET Le Latet 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0684928241 »}, {« type »: « email », « value »: « gaecdescheminsverts@orange.fr »}]
Visite de la ferme. Assistez à la traite à 18h. Chasse aux trésors, marché de producteurs et artisans, repas auprès des exposants. Animation musicale.

CA39

À voir aussi à Le Latet (Jura)