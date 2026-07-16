Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 CAVEAU DES BYARDS Le Vernois
dimanche 2 août 2026 · CAVEAU DES BYARDS · Le Vernois
Informations pratiques
Le Vernois
Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
CAVEAU DES BYARDS 265 Route de Voiteur Le Vernois Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Un dimanche à la ferme Visite commentée des vignes à 11 h et 15 h 30. Visite de la cave de vieillissement des Château-Chalon et du vin jaune. Dégustation de notre gamme de vins. Petit marché de produits régionaux. Possibilité de pique-niquer sur place. .
CAVEAU DES BYARDS 265 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 33 52
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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Le Vernois a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)