Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 CAVEAU DES BYARDS Le Vernois

dimanche 2 août 2026 · CAVEAU DES BYARDS · Le Vernois

Informations pratiques

Le Vernois

Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

CAVEAU DES BYARDS 265 Route de Voiteur Le Vernois Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Un dimanche à la ferme Visite commentée des vignes à 11 h et 15 h 30. Visite de la cave de vieillissement des Château-Chalon et du vin jaune. Dégustation de notre gamme de vins. Petit marché de produits régionaux. Possibilité de pique-niquer sur place. .

CAVEAU DES BYARDS 265 Route de Voiteur Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 33 52

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English : Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Le Vernois a été mis à jour le 2026-07-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)