Voyage sonore Le Vernois
dimanche 19 juillet 2026 · Le Vernois
Informations pratiques
Le Vernois
Voyage sonore
Le Vernois Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-08-30 11:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Le voyage sonore est un bain de sons sacré, une invitation à débrancher le mental pour laisser place à la magie de l’instant. Au rythme des bols tibétains, vos vagues de pensées ralentissent naturellement.
C’est l’expérience idéale pour les personnes qui pensent trop. Les sons capturent l’attention de votre mental pour lui offrir un repos total. Le stress et l’anxiété s’envolent.
Que vous choisissez d’être assis(e) ou allongé(e), les sons réveillent l’imaginaire, la créativité et une joie intérieure lumineuse .
Le Vernois 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 93 18 85 catherine.grandvaux@gmail.com
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English : Voyage sonore
L’événement Voyage sonore Le Vernois a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme JurAbsolu