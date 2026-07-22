Au coeur de nos fermes jurassiennes GAEC du Grand Pas Lemuy
dimanche 16 août 2026 · GAEC du Grand Pas · Lemuy
Informations pratiques
Lemuy
Au coeur de nos fermes jurassiennes
GAEC du Grand Pas 1 rue fontaine noire Lemuy Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concours de labours.
Au programme découverte des animaux de la ferme, animations pour petits et grands, exposition de matériel agricole, démonstration de chien de troupeau, randonnée. Restauration barbecue le midi, jambon à la broche le soir. Buvette toute la journée
Ouvert à tous ! .
GAEC du Grand Pas 1 rue fontaine noire Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 73 11 88
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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes
L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes Lemuy a été mis à jour le 2026-07-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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