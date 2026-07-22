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AGENDA · Lemuy

Au coeur de nos fermes jurassiennes GAEC du Grand Pas Lemuy

dimanche 16 août 2026 · GAEC du Grand Pas · Lemuy

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
GAEC du Grand Pas
Adresse
1 rue fontaine noire
Ville
39110 Lemuy
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Lemuy

Au coeur de nos fermes jurassiennes

GAEC du Grand Pas 1 rue fontaine noire Lemuy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concours de labours.
Au programme découverte des animaux de la ferme, animations pour petits et grands, exposition de matériel agricole, démonstration de chien de troupeau, randonnée. Restauration barbecue le midi, jambon à la broche le soir. Buvette toute la journée
Ouvert à tous !   .

GAEC du Grand Pas 1 rue fontaine noire Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 73 11 88 

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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes

L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes Lemuy a été mis à jour le 2026-07-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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