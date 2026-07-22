Au coeur de nos fermes jurassiennes GAEC du Grand Pas Lemuy

Informations pratiques

Lemuy

Au coeur de nos fermes jurassiennes

GAEC du Grand Pas 1 rue fontaine noire Lemuy Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concours de labours.

Au programme découverte des animaux de la ferme, animations pour petits et grands, exposition de matériel agricole, démonstration de chien de troupeau, randonnée. Restauration barbecue le midi, jambon à la broche le soir. Buvette toute la journée

Ouvert à tous ! .

GAEC du Grand Pas 1 rue fontaine noire Lemuy 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 73 11 88

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English : Au coeur de nos fermes jurassiennes

L’événement Au coeur de nos fermes jurassiennes Lemuy a été mis à jour le 2026-07-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)