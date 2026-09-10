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AGENDA · Dinard

Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria Aux herbes de Maria Dinard

vendredi 12 mars 2027 · Aux herbes de Maria · Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Aux herbes de Maria
Adresse
3 Avenue Edouard VII
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria

Aux herbes de Maria 3 Avenue Edouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 10:00:00
fin : 2027-03-12 12:00:00

Date(s) :
2027-03-12

Céline Rouan animera cette année encore une série de d’ateliers à la rencontre des plantes médicinales par la méditation olfactive. Une approche sensorielle, énergétique et spirituelle de la phyto-aromathérapie.

Renseignements et inscriptions au 06 02 50 40 89   .

Aux herbes de Maria 3 Avenue Edouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 02 50 40 89 

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English :

L’événement Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria Dinard a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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