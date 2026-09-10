Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria Aux herbes de Maria Dinard
vendredi 12 mars 2027 · Aux herbes de Maria · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria
Aux herbes de Maria 3 Avenue Edouard VII Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 10:00:00
fin : 2027-03-12 12:00:00
Date(s) :
2027-03-12
Céline Rouan animera cette année encore une série de d’ateliers à la rencontre des plantes médicinales par la méditation olfactive. Une approche sensorielle, énergétique et spirituelle de la phyto-aromathérapie.
Renseignements et inscriptions au 06 02 50 40 89 .
Aux herbes de Maria 3 Avenue Edouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 02 50 40 89
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English :
L’événement Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria Dinard a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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