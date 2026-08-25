Dinard Présentation de la Saison culturelle 2026-2027 Palais des Arts et du Festival Dinard

samedi 5 septembre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Dinard Présentation de la Saison culturelle 2026-2027

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Théâtre comique, dramatique ou musical, concerts, opéra, danse,… La saison culturelle 2026-2027 réserve bien des surprises. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, vous permettra de découvrir l’entièreté de la programmation.

À l’issue de cette présentation et en ouverture de cette saison culturelle faisant la part belle aux artistes et croisant une nouvelle fois les formes et les disciplines, laissez-vous conter l’histoire du jazz par Philippe Robert, grand spécialiste de l’art du kamishibaï, ce théâtre dessiné ancêtre japonais du manga.

Au gré des dessins et astuces visuelles, sont contés les portraits, animés de dialogues, chants et bruitages (trompette, saxo, basse, batterie, synthé, flûte,…cet homme sait tout faire !) de douze artistes phares dont les œuvres ont accompagné les combats pour les droits civiques et la reconnaissance des cultures afro-américaines L. Armstrong, G. Miller, E. Fitzgerald, G.Gershwin, B. Holiday, C. Nougaro, M. Davis, J. Coltrane…

Entrée libre.

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

À partir de 6 ans. .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Dinard Présentation de la Saison culturelle 2026-2027 Dinard a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme