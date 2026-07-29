Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Mémoire de Fille Emeraude cinéma Dinard Dinard

Informations pratiques

Dinard

Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Mémoire de Fille

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:15:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion du film Mémoire de Fille en avant première.

Synopsis

Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge dans le souvenir de l’été 1958, celui de sa première nuit avec un homme. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps et sur le reste de son existence.

De Judith Godrèche .

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Mémoire de Fille Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme