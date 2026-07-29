UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dinard

Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Mémoire de Fille Emeraude cinéma Dinard Dinard

mardi 25 août 2026 · Emeraude cinéma Dinard · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Emeraude cinéma Dinard
Adresse
2, boulevard Albert 1er
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Mémoire de Fille

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:15:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Emeraude Cinéma Dinard vous invite à la diffusion du film Mémoire de Fille en avant première.

Synopsis
Annie Ernaux est sollicitée pour une signature de son dernier ouvrage dans la ville de son enfance, Rouen. Alors qu’elle s’y rend, elle est prise d’un vertige et replonge dans le souvenir de l’été 1958, celui de sa première nuit avec un homme. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps et sur le reste de son existence.

De Judith Godrèche   .

Emeraude cinéma Dinard 2, boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Avant-première Emeraude Cinéma Dinard Mémoire de Fille Dinard a été mis à jour le 2026-07-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)