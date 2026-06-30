Jardin partagé Rue des Glycines Dinard
mercredi 26 août 2026 · Rue des Glycines · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Jardin partagé
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Venez découvrir ce lieu éco-citoyen ouvert à tous, petits et grands pour planter, semer et papoter !
Renseignements auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .
Rue des Glycines Jardin partagé Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Jardin partagé Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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