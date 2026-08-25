Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria Aux herbes de Maria Dinard

jeudi 29 avril 2027 · Aux herbes de Maria · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria

Aux herbes de Maria 3 Avenue Edouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-29 10:00:00

fin : 2027-04-29 12:00:00

Date(s) :

2027-04-29

Céline Rouan animera cette année encore une série de d’ateliers à la rencontre des plantes médicinales par la méditation olfactive. Une approche sensorielle, énergétique et spirituelle de la phyto-aromathérapie.

Renseignements et inscriptions au 06 02 50 40 89 .

Aux herbes de Maria 3 Avenue Edouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 02 50 40 89

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English :

L’événement Au Cœur des Médicinales Aux Herbes de Maria Dinard a été mis à jour le 2026-08-22 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme