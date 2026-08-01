Informations pratiques

Braye-sur-Maulne

Au cœur des pierres Concert à Braye-sur-Maulne

Eglise Braye-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir différents groupes de musique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir différents groupes de musique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Ces événements de l’été 2026 se terminent avec le concert de l’Ensemble vocal Passerelles le samedi 5 septembre à l’Eglise de Braye-sur-Maulne.

Passerelles est un ensemble vocal situé à Tours et composé d’une vingtaine de chanteuses et chanteurs venant d’horizons artistiques variés, sous la direction de Mathieu Bolcato.

Entrée gratuite. .

Eglise Braye-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the “Agir ensemble pour la culture” project, we’re offering you exceptional concerts where you can discover different bands at historic venues throughout the Touraine Ouest Val de Loire Community of Communes.

L’événement Au cœur des pierres Concert à Braye-sur-Maulne Braye-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE