Informations pratiques

Hommes

Au cœur des pierres Concert à Hommes

5 Place de l’Église Hommes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir différents groupes de musique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir différents groupes de musique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Ces événements de l’été 2026 continuent avec le concert de Joia le samedi 29 août à 16h à l’Eglise de Hommes.

Le trio vocal Joia propose un voyage musical où la grande tradition de la musique brésilienne rencontre la modernité et l’élégance.

Entrée gratuite. .

5 Place de l’Église Hommes 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

As part of the “Agir ensemble pour la culture” project, we’re offering you exceptional concerts where you can discover different bands at historic venues throughout the Touraine Ouest Val de Loire Community of Communes.

L’événement Au cœur des pierres Concert à Hommes Hommes a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE