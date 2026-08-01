Informations pratiques

Lublé

Au cœur des pierres Concert à Lublé

Lublé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir différents groupes de musique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Ces événements de l’été 2026 continuent avec le concert de chœur

Dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture, nous vous proposons des concerts d’exception pour découvrir différents groupes de musique dans des lieux patrimoniaux de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire.

Ces événements de l’été 2026 continuent avec le concert de chœur de chambre Kaleis le dimanche 30 août à 15h à l’Eglise de Lublé.

L’ensemble Kaleis proposera sa pièce Echoes , qui rassemble cinq chanteuses et un pianiste autour d’un programme poétique et sensible consacré au rapport entre la voix et la nature. L’occasion d’inviter le public à une expérience immersive où musique, paysage et environnement dialoguent.

Entrée gratuite. .

Lublé 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

As part of the “Working Together for Culture” project, we’re offering you exceptional concerts where you can discover different musical groups at historic venues throughout the Touraine Ouest Val de Loire Community of Communes.

These summer 2026 events continue with a choir concert

L’événement Au cœur des pierres Concert à Lublé Lublé a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE