Au coeur des prés-salés la Cahute Cale de Bricqueville/mer Bricqueville-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Bricqueville-sur-Mer

Au coeur des prés-salés

la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Une exploration dans un espace naturel peu commun, à dévouvrir avec tous ses sens.

Balade nature animée de 1h30 + boisson bio et locale OFFERTE !

Pour les grands et les plus petits, enfants à partir de 6 ans.

Merci de vous inscrire par téléphone ! à bientôt .. .

la Cahute Cale de Bricqueville/mer Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

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English : Au coeur des prés-salés

L’événement Au coeur des prés-salés Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Granville Terre et Mer