Soirée découverte de la nature du Havre de la Vanlée sous le chant des Alytes Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer

Bricqueville-sur-Mer

Soirée découverte de la nature du Havre de la Vanlée sous le chant des Alytes

Route du Havre de la Vanlee Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Savez vous que la nuit, un mystérieux petit animal se met à chanter dans les dunes ?

Au détour d’une balade crépusculaire, découvrez la faune et la flore du site exceptionnel du Havre de la Vanlée et le petit monde fragile de l’Alyte, le mystérieux petit batracien qui vit avec bien d’autres petits animaux, dans les mares dunaires.

Un moment hors du temps et paisible avant d’aller faire de doux rêves !

Mika est guide nature depuis 25 ans et vous découvrirez les animaux et la biodiversité du notre magnifique littoral.

Vous vivrez la balade comme un conte car Mika vous racontera plein d’anecdotes et de savoirs populaires qu’il ne veut pas garder que pour lui !

Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me

Le nombre de participant.e.s est limité pour chaque balade, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds adaptés à la météo.

Distance 2 km environ durée 2h Réservation obligatoire. .

Route du Havre de la Vanlee Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

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English : Soirée découverte de la nature du Havre de la Vanlée sous le chant des Alytes

L’événement Soirée découverte de la nature du Havre de la Vanlée sous le chant des Alytes Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer