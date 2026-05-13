Balade découverte de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée Route du Havre de la Vanlee Bricqueville-sur-Mer

Bricqueville-sur-Mer

Balade découverte de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée

Route du Havre de la Vanlee HAVRE DE LA VANLEE Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Au détour d’une balade découvrez la faune et la flore du site exceptionnel du Havre de la Vanlée.

Mika est guide nature depuis 25 ans et vous découvrirez les animaux et la biodiversité du notre magnifique littoral.

Vous vivrez la balade comme un conte car Mika vous racontera plein d’anecdotes et de savoirs populaires qu’il ne veut pas garder que pour lui !

Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me

Le nombre de participantes est limité pour chaque balade, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Distance 2 km environ durée 2h Réservation obligatoire. .

Route du Havre de la Vanlee HAVRE DE LA VANLEE Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

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English : Balade découverte de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée

L’événement Balade découverte de la faune et de la flore du Havre de la Vanlée Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer