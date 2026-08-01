Informations pratiques

Bricqueville-sur-Mer

Au coeur des prés-salés

Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Une exploration dans un espace naturel peu commun, à découvrir avec tous ses sens.

Sortie nature de 1h30 ludique et animée, à partir de 6 ans.

Boisson bio et locale offerte à l’issue de la balade.

Au plaisir de vous rencontrer! .

Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

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English : Au coeur des prés-salés

L’événement Au coeur des prés-salés Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer